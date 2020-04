Mariborčan odvrgel smeti in hrano iz paketov pomoči Dnevnik Mariborski policisti so v torek prejeli obvestilo, da je neznanec na Pekrski ulici v Mariboru odvrgel različne smeti, med katerimi je bila tudi hrana iz paketov pomoči rdečega križa. Po ogledu kraja najdbe so ugotovili, da je dejanje storil

