31-letni Mariborčan odvrgel smeti in hrano iz paketov pomoči Lokalec.si Mariborski policisti so v torek prejeli obvestilo, da je neznanec na Pekrski ulici v Mariboru odvrgel različne smeti, med katerimi je bila tudi hrana iz paketov pomoči rdečega križa. Po ogledu kraja najdbe so ugotovili, da je dejanje storil 31-letni Mariborčan. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, bodo zoper storilca pristojnemu inšpektoratu podali […]

