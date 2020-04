Zadnje slovo od nadškofa Alojza Urana Radio Ognjišče V ljubljanski stolnici so se danes poslovili od upokojenega ljubljanskega nadškofa metropolita Alojza Urana. K večnemu počitki so ga položili v grobnici kapele sv. Andreja. Zaradi posebnih razmer, povezanih s koronavirusom, je bil pokopan v krogu družine in najožjih sodelavcev. Pogrebno slovesnost, ki jo je vodil nadškof metropolit Stanislav Zore je bilo mogoče spremljati s pomoč...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Alojz Uran

koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Dragutin Mate

Borut Pahor

Matej Tonin

Aleš Hojs