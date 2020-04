Nekdanji šef mariborskih kriminalistov, župan, bivši poslanec ... Kdo vse je v preteklosti že sedel Večer V javnosti odmeva primer Franca Breznika, državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve, ki je, kot poroča portal 24 ur, vinjen vozil službeno vozilo. Policija ga je ustavila 2. aprila popoldne na ljubljanski obvoznici zaradi prehitre vožnje, izvedli so tudi preizkus alkoholiziranosti in ugotovili, da je imel voznik 0,44 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Spomnimo, v preteklosti so v javnosti že večkrat domevali primeri politikov, diplomatov in tudi policistov, ki so vinjeni sedli za volan.

