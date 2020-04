»Če izberemo globalno solidarnost, bo to zmaga proti vsem prihodnjim epidemijam in krizam« Mladina Po Twitterju, pa tudi med komentarji na Facebooku vse pogosteje opažam, da se vse, ki nasprotujemo podelitvi policijskih pooblastil vojski, zmerja z izdajalci. To je načrtna strategija vlade: opoziciji vzeti vso legitimnost, jo označiti za izdajalsko, protidržavno. Stvar postaja nevarna, zato sem se odločil, da spišem nekoliko daljši tekst o tem, kar počno in o ciljih takega de...

Sorodno

Oglasi