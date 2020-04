Dončić, Dragić, Kopitar pred gledalci znova šele prihodnje leto? Sportal Vrata najkakovostnejših športnih lig so zaradi pandemije novega koronavirusa že več kot mesec dni zaprta. Ko se bodo ključavnice znova odklenile, gledalcev na štadionih in dvoranah sprva ne bo, v ligi NBA in ligi NHL bi jih lahko pogrešali vse do prihodnjega leta.

