Večurno čakanje za odlaganje smeti v zbirnih centrih Dnevnik Zbirni center Barje je v sredo ponovno odprl vrata in zdi se, da so občani komaj čakali, da se lahko znebijo nekaterih odpadkov. A ker so zaradi varnostnih ukrepov postopki daljši, so nekateri pred centrom čakali tudi več ur.

