Finančni ministri EU-ja: Banke naj se vzdržijo izplačila dividend RTV Slovenija Finančni ministri EU-ja so v okviru prizadevanj za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa pozvali banke, naj se vzdržijo izplačila dividend ter zagotovijo denarni tok do gospodinjstev in podjetij.

Sorodno Oglasi