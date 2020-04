Hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner sta prezrla priporočila oblasti med epidemijo koronavirusa, naj ljudje ostanejo doma. Skupaj z otroki sta namreč med judovskim praznikom pasha odpotovala iz Washingtona v družinski golfski klub Bedminster v New Jerseyju, so v četrtek potrdili v Beli hiši.