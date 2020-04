Ivanka Trump s soprogom prezrla priporočila in izkoristila praznike za izlet 24ur.com Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in njen mož Jared Kushner nista upoštevala priporočil oblasti med pandemijo koronavirusa, naj ljudje ostanejo doma. V Beli hiši so potrdili, da sta skupaj z otroki med judovskim praznikom pasha odpotovala iz Washingtona v družinski golfski klub Bedminster v New Jerseyju.

