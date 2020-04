Harry in Meghan v Los Angelesu dostavljala hrano rizičnim skupinam 24ur.com Princ Harry in Meghan Markle, s katero sta se pred kratkim preselila na zahodno ameriško obalo, sta zavihala rokave in priskočila na pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prelevila sta se v dostavljavca hrane.

