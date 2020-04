Princ Harry in Meghan pomagala pri razdeljevanju hrane v Los Angelesu njena.si Harry in njegova soproga Meghan Markle, ki sta v začetku meseca opustila kraljeve dolžnosti, sta pomagala pri razdeljevanju obrokov bolnim ljudem v Los Angelesu. To je njuna prva znana javna dejavnost, odkar sta se pretekli mesec preselila v Kalifornijo.



