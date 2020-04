NE igrajte se, lahko pride do KATASTROFE! Veliki strokovnjak opozarja Francoze in pravi: Letos ne bo Ekipa Vodilni škotski epidemiolog Devi Shridar je opozoril prireditelje kolesarske dirke po Franciji, naj se ne igrajo z zdravjem ljudi in naj dirko enostavno odpovedo. Konec avgusta, ko je novi termin začetka dirke, po njegovem razmere ne bodo dovoljevale tekmovanja, še posebej, če bodo ob progi prisotni gledalci.



