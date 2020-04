Roglič: Če bodo Tour spravili pod streho, bo to letos res izjemen dogodek Večer Kolesar Primož Roglič, ki je lani na noge dvignil Slovenijo, z zgodovinskima uvrstitvama na dirkah po Italiji in Španiji, skupnim tretjim mestom na Giru in skupno zmago na Vuelti, je v pogovoru za Nedelo izrazil pričakovanje, da bodo letos izpeljali dirko po Franciji. Če bodo Tour spravili pod streho, bo to letos res izjemen dogodek, je dejal.

