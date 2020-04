Roglič prepričan: Letošnji Tour bo izjemen, če ga bodo spravili pod streho 24ur.com Kolesar Primož Roglič, ki je lani z zgodovinskima uvrstitvama na dirkah po Italiji in Španiji navdušil ljubitelje kolesarstva po Sloveniji in svetu, je v pogovoru za Nedelo izrazil pričakovanje, da bodo letos izpeljali dirko po Franciji. "Če bodo Tour spravili pod streho, bo to letos res izjemen dogodek," je dejal.

