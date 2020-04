Minulo noč ob 0.38 uri je v Tržiški ulici v Novem mestu gorel kozolec velikosti 11 x 10 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Kamence in Šmihel pri Novem mestu so požar, ki je kozolec v celoti uničil, pogasili in premetali goreči skladiščen les. Gasilci PGD Kamence so po zaključku gašenja ostali na gasilski straži. preberite več » ...