V sklopu akcije Vsi (filmi) doma, ki so jo začeli pred dobrim mesecem, so zabeležili že več kot 53.000 ogledov. Na deseti ediciji bodo prikazali 11 novih filmov, med njimi igrani omnibus Zgodbe iz sekreta, celovečerni igrani film Voda v očeh ter tri dokumentarce: Ita Rina, Filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood, Stoletje sanj in Občutek za veter.