Od 20. do 26. aprila so v sklopu akcije Vsi (filmi) doma na ogled trije dokumentarni filmi: Cankar v režiji Amirja Muratovića, Sramota Borisa Jurjaševiča in Fant, pobratim smrti 2 režiserke Maje Weiss, kratka filma Ljubljana – München 15:27 režiserke Katarine Morano in Aptopoza v režiji Tomaža Gorkiča ter trije kratki animirani filmi.