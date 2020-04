Evropski poslanci za koronaobveznice za okrevanje po pandemiji 24ur.com Evropski parlament se je z veliko večino izrekel za skupne obveznice za obnovo za obvladovanje gospodarskih posledic zaradi pandemije covida-19. Z njimi naj bi države financirale prihodnje investicije, ne pa prevzele obstoječih dolgov. V sprejeti resoluciji so evropski poslanci tudi kritični do ravnanja Madžarske in Poljske v pandemiji.

