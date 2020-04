Poklical nas je občan iz Šentjerneja in opozoril na pomanjkanje parkirnega prostora na parkirišču pri zdravstveni postaji v Šentjerneju. Kot je rekel, je na parkirišču približno šestdeset mest. Večino teh čez dan zasedejo tisti, ki tam pustijo avtomobil in gredo za daljši čas stran. Tako tam tisti, ki pridejo k zdravniku, pogosto ne morejo parkirati. V bližini je vrtec, kjer so parkirna mest ...