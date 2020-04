V Kopru veliko zanimanja za izposojo knjig na dom Primorske novice Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je za občane Kopra in Ankarana začela z brezplačno izposojo knjižnega gradiva z dostavo na dom. Storitev je na voljo vsem občanom. Kot je pojasnil direktor koprske knjižnice David Runco, so dostavo sprva predvidevali samo ob torkih in četrtkih, a so zaradi izjemnega povpraševanja na terenu vsak dan.

Sorodno





Oglasi