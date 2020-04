Italijani neučakano, a s strahom in negotovostjo za popuščanje ukrepov SiOL.net Niti v Italiji, kjer je epidemija koronavirusa ustvarila nekatera največja evropska žarišča, se nihče ne upa z gotovostjo napovedati, kdaj bodo tam lahko znova neovirano hodili po ulicah. Vedo pa, da se bo po omilitvi ukrepov pravi boj za vrnitev v stanje, ki s(m)o ga poznali do marca, šele začel in da bodo številni odvisni od državne pomoči.

