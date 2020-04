Do konca tedna znan načrt za »drugo fazo« Primorski dnevnik Italijanski premier Giuseppe Conte bo pred koncem tedna sporočil podrobnosti načrta za prehod v drugo fazo ukrepov proti novemu koronavirusu, ki se bo po vsej verjetnosti začela 4. maja, je danes najavil v daljšem sporočilu na Facebooku. Omiliti že zdaj ukrepe pa bi bilo neodgovorno, meni Conte, čeprav so mnogi že utrujeni in pričakujejo takojšnje rahljanje ali celo ukinitev. V zvezi s potrebami po ...

