Židan: Zaupam slovenski vojski in policiji, ne zaupam pa trenutni vladi 24ur.com Vedno bolj je prisoten občutek, da se policijo umika z meje, da bi se ustvarile krizne razmere, pravi prvak SD Dejan Židan. Poudarja, da zaupa slovenski vojski in policiji, ne zaupa pa trenutni vladi. Ob tem je izrekel podporo ljudem in občinam ob južni meji, ko zahtevajo varno življenje. Obosodil pa je poskuse manipulacij, ki so jih po Židanovem mnenju deležni. Prepričan je, da se za njimi skriv...

