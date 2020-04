Židan: Zaupam vojski in policiji, ne pa vladi SiOL.net Predsednik SD Dejan Židan se je danes oglasil v sporočilu za javnost, v katerim je sporočil, da zaupa Slovenski vojski in policiji, ne zaupa pa trenutni vladi. Izrekel je podporo ljudem in občinam ob južni meji, ki zahtevajo varno življenje. Obsodil pa je poskuse manipulacij glede tega, saj je po njegovem mnenju za njimi želja po utrjevanju skrajno desne politične opcij.

