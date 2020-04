17-letnik ukradel kombi in se z njim namerno zaletel v policijsko vozilo, ki ga je ustavilo 24ur.com 17-letnik je v Ivančni Gorici ukradel kombi. Policisti so ga izsledili na avtocesti in ga ustavili na izvozu Cikava. Tedaj pa je osumljenec znova speljal in se z njim namerno zaletel v službeni avto policije. Obvladali so ga, čaka pa ga srečanje s preiskovalnim sodnikom.

