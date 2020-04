17-letnik v Ivančni Gorici ukradel kombi in se z njim namerno zaletel v policiste Reporter V nedeljo okoli 23. ure so v Ivančni Gorici ukradli kombi. Policisti so vozilo kmalu izsledili na avtocesti in ga zaustavili na izvozu Cikava. Po zaustavitvi je 17-letni osumljenec vozilo znova spravil v pogon in namerno trčil v službeno vozilo policije.

