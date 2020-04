Ustavno sodišče razveljavilo interventni zakon, ki zapoveduje odstrel medvedov in volkov RTV Slovenija Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave, ki velja do konca septembra. Zato najverjetneje ne bo možno uveljaviti novele omenjenega zakona, ki predvideva še večji odstrel.

Sorodno







Oglasi