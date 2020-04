Svetniki: Smo na začetku zgodbe z vse večjo politično konotacijo 24ur.com Potem ko je ustavno sodišče razveljavilo zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave, se je Državni svet na korespondenčni seji z 29 glasovi za in dvema proti odločil iz zakonodajnega postopka umakniti predlog novele zakona. Ta je predvideval odstrel 220 rjavih medvedov od maja do konca aprila prihodnje leto in odstrel 30 volkov od maja do konca januarja prihodnje leto.

