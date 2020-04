Na Predelu je od danes (torek) spet možen prehod meje, od srede bo mogoč tudi na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. Na nekdanjem mejnem prehodu Predel so danes ponovno vzpostavili kontrolno točko, na kateri lahko prestopajo mejo potniki s potrdilom. Podobno bo v sredo na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. To bo marsikomu skrajšalo pot med Posočjem in Kanalsko dolino ter Zgornjo Savsko dolino oziroma o ...