Prelaz Predel je spet odprt Primorske novice Od danes je omejeno odprta tudi kontrolna točka Predel, in sicer od ponedeljka do sobote od 6. do 9. ure in od 15. do 18. ure. Ob nedeljah in praznikih in izven tega urnika je vzpostavljena fizična zapora. Odločba zaenkrat velja do 21. maja. S tem sta za Posočje odprti vsaj dve okni v svet, poleg Predela tudi Robič, ki je odprt vsak dan od 5. do 23. ure.

