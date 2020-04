Včeraj ob 8.57 uri smo bili preko ReCO Brežice obveščeni o prometni nesreči traktorja in osebnega vozila na cesti Globoko-Pišece. Izvozili smo z enim vozilom in tremi gasilci tehnični reševalci. Ob prihodu smo najprej opravili ogled mesta nezgode, postavili protinaletno in požarno varovanje. Reševalci so lažje poškodovano osebo odpeljali v UC Brežice. preberite več » ...