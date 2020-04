Bundesliga se vrača: nogometaši se pripravljajo na 9. maj SiOL.net Nemška bundesliga se pripravlja na nadaljevanje sezone. Predstavniki politike, klubov in lige so na video konferenci razpravljali o vnovičnem startu, padel je datum 9. maj, pa čeprav vsa vprašanja še niso razrešena in je datum le ideja.

