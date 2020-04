Slovenski slavljenec v elitni svetovni druščini SiOL.net Nekdanji slovenski atlet Marko Račič je dopolnil elitni svetovni klub udeležencev olimpijskih iger, ki so dočakali častitljivih sto let. V tej druščini pa je današnji slavljenec še vedno pravi "zelenec" za ameriškega kanuista Johna Lysaka, ki bo avgusta dopolnil 106 let.

