Alu Pacinu za 80. rojstni dan čestitala tudi Katarina Čas 24ur.com Al Pacino, ena največjih zvezd v filmski industriji zadnjih štirih desetletij, praznuje 80 let. Kot igralec se je uveljavil v 70. letih in se zapisal med ikone ameriške kinematografije z vlogami v filmih, kot so Boter, Serpico, Vonj po ženski in Vročina. Prejel je več nagrad, med njimi leta 1994 častnega zlatega leva na beneškem festivalu.

