80 let ikoničnega filmskega Botra, Ala Pacina RTV Slovenija Eden največjih zvezdnikov ameriške filmske industrije, "Boter" Al Pacino, praznuje 80 let. Kot igralec se je uveljavil v 70. letih in se zapisal med ikone ameriške kinematografije, za svoje delo pa je prejel oskarja, dva emmyja in dva tonyja.

