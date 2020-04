Opažanje Slovenke na Novi Zelandiji: Slovenija se namesto proti virusu bori proti oblasti #intervju SiOL.net Blogerka in voditeljica kuharske oddaje Tereza Poljanič že šest let živi na Novi Zelandiji, kjer je ostala tudi v času pandemije. Ugotavlja, da se Novozelandci v primerjavi s preostalim svetom proti virusu bojujejo zelo dobro, v primerjavi s Slovenci pa so precej bolj strpni in nerazdeljeni. "Prebivalstvo tukaj lahko računa na jasnost informacij medijev, brez spletkarjenja ali zavajanja," pravi.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Grčija

Hit

Hofer

Iran

koronavirus

Nova Zelandija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Gorazd Pretnar

Ivo Boscarol

Zdravko Počivalšek