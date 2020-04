V Romuniji bodo šole in univerze zaprte do septembra Dnevnik V Romuniji bodo šole, vrtci in univerze zaradi epidemije novega koronavirusa ostale zaprte do konca šolskega leta, je danes povedal romunski predsednik Klaus Iohannis. Ponovno odprtje izobraževalnih ustanov je predvideno septembra.

