Novi podatki: zaradi koronavirusa umrli še trije bolniki #vŽivo SiOL.net V ponedeljek so v Sloveniji opravili 683 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili šest novih okužb, skupaj 1.408. V ponedeljek so zaradi covida-19 umrli še trije bolniki. Več o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom lahko spremljate na novinarski konferenci s pričetkom ob 11. uri, ki jo v živo spremljamo na Siol.net.

