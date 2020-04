V sredo smo razkrili, da Mojca Šetinc Pašek iz nacionalne televizije na družbenih omrežjih deli objave, naj gredo ljudje ven in protestirajo. Kot je razvidno iz objave, je ena izmed hujskačic k protivladnim protestom tudi sama, čeprav sedaj to zanika, ker naj bi šlo menda za še eno zlorabo njenega zasebnega in ne službenega profila na Facebooku. Vendar pa je dejstvo, da je Mojca Pašek Šetinc javna ...