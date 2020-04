Odvetnik Verstovšek kazensko ovadil Pahorja, Hojsa in Tonina Svet 24 Celjski odvetnik Boštjan Verstovšek je danes kazensko ovadil politike, ki so se pred dvema tednoma v času epidemije covida-19 brez zaščitne opreme in ob neupoštevanju socialne distance sprehajali ob reki Kolpi.



Več na Svet24.si.si

Sorodno



























































































Oglasi