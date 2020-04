O oceni pripravljenosti SV: Nujno je pridobivanje kadrovskih in materialnih virov 24ur.com Obrambni minister Matej Tonin in načelnik Slovenske vojske Robert Glavaš bosta predsednika RS Boruta Pahorja seznanila s poročilom o pripravljenosti vojske v letu 2019. Načelnik Glavaš meni, da letošnja ocena ne more biti boljša kot prejšnja leta. Napovedal je, da se bodo v naslednjem obdobju usmerili zlasti v pridobivanje kadrovskih in materialnih virov.

