Verstovšek kazensko ovadil politike, ki so se sprehajali ob Kolpi 24ur.com Celjski odvetnik Boštjan Verstovšek je kazensko ovadil politike, ki so se pred dvema tednoma v času epidemije covida-19 brez zaščitne opreme in ob neupoštevanju socialne distance sprehajali ob reki Kolpi. Med ovadenimi so predsednik republike Borut Pahor, notranji minister Aleš Hojs in obrambni minister Matej Tonin, je potrdil Verstovšek.

Sorodno









































































































































Oglasi