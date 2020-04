»Uporabljajte najmilejšo obliko posega v človekove pravice in le če je nujno in potrebno« Mladina Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik se je odzvala na poziv notranjega ministra Aleša Hojsa, naj policija s pomočjo javno objavljenih fotografij identificira vse udeležence kakršnega koli protivladnega protesta in naj jih preganja kar za kazniva dejanja, ne zgolj za prekrške, kot jih določa že tako represivni vladni odlok o omejitvi gibanja. Seveda, za potrebe omejevanja ...

Sorodno





















































Oglasi