Tonin: Zaposleni pri nabavah so utrujeni in žalostni, ker se vse meče v isti koš RTV Slovenija Vlada se bo na popoldanski seji ukvarjala tudi z očitki pri nabavi zaščitne opreme za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Predsednik države Borut Pahor je pozval, naj pristojni ugotovijo, kaj je res in kaj ne.

Sorodno

































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi