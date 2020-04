Borut Pahor: Prihaja čas preizkušenj SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor je ob državnem prazniku dnevu upora proti okupatorju čestital državljanom in še zlasti preživelim borcem narodnoosvobodilne vojne. Spomnil je na svoja prizadevanja za narodno spravo in poudaril, da lahko v trenutnih kriznih razmerah zmagamo le s sodelovanjem in medsebojno pomočjo.

Sorodno



















































































Oglasi Omenjeni Borut Pahor

koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Janez Janša

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Dragutin Mate