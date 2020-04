Predsednik ZZB NOB Križman: Negiranje OF je tiščanje glave v pesek Primorske novice Negiranje Osvobodilne fronte (OF) in partizanskega boja je tiščanje glave v pesek in poskus revidiranja polpretekle zgodovine, ki je kristalno jasna, je na predvečer dneva upora proti okupatorju in 79. obletnice ustanovitve OF povedal predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) Marijan Križman.

