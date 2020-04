Z dnevom upora proti okupatorju se spominjamo 79. obletnice nastanka OF Dolenjski list Z dnevom upora proti okupatorju, ki ga obeležujemo danes, se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte (OF), osrednje odporniške organizacije na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Državne proslave ob letošnji 79. obletnici zaradi epidemije ne bo. Dopoldne bosta predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Igor Zorčič položila vence. preberite več » ...

