Minister in načelnik GŠSV predsedniku RS in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil predstavila Poročilo Vlada RS Minister za obrambo mag. Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš sta danes, v sredo, 29. aprila, predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila Poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2019.

