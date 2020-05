Želeli so na Hrvaško, a jim je virus prekrižal načrte SiOL.net Nekaj manj kot polovica Slovencev je za prvomajske praznike načrtovala izlet, dopust oz. potovanje in so jim ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa načrte prekrižali, kaže raziskava tržnoraziskovalne družbe Aragon. Večina bi obiskala Hrvaško ali kakšno drugo članico EU oz. kakšnega od domačih krajev.

